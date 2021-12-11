Креативные и уютные кормушки для птиц и животных появились в районах Мурманской области

Мурманск, 11 декабря. Жители Мурманской области приняли активное участие в создании благоприятных условий для птиц и мелких животных, которые водятся на местности.

В соцсетях появилась публикация с названием «Мурманчане заботятся о голодных птицах». Местные жители похвастались многочисленными кормушками для диких животных и птиц, которых можно встретить в лесу или городских парках.

Люди проявили не только заботу, но и большой креатив, при создании лесной столовой. Кормушки выглядят очень уютно и креативно. Также местные жители оставили советы, чем лучше снабжать кормушки. Это могут быть семечки, сухофрукты, сырые орехи и даже несоленое сало.

Две сотни кормушек для птиц передали школьники Санкт-Петербурга комитету по благоустройству. Среди них появились изделия в виде Исаакиевского собора и маяка. Самая внушительная конструкция составила почти метр в высоту.