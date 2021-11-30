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Редуктор кислородного баллона стал причиной взрыва в мурманской больнице

Происшествия
Редуктор кислородного баллона стал причиной взрыва в мурманской больнице
gov-murman.ru  /  Министерство информационной политики Мурманской области

Мурманск, 30 ноября. Вышедший из строя редуктор кислородного баллона привел к взрыву в мурманском госпитале.

В пятилитровом кислородном баллоне сорвало редуктор. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства, передает ТАСС.

«30 ноября в 19:45 в Мурманске в инфекционном отделении областной больницы на ул. Полухина, 7 вышел из строя пятилитровый кислородный баллон — сорвало редуктор. Произошел выброс с хлопком сжатого кислорода из баллона. Пострадавших и пожара нет, что зафиксировано прибывшим на место пожарным расчетом. Проводится проверка», — сказано в сообщении.

Ранее представители чрезвычайного ведомства подтвердили информацию о взрыве кислородного баллона на территории отделения Мурманской областной инфекционной больницы, где находятся пациенты с коронавирусом. Погибших, пострадавших нет.

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