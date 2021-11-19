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Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Мурманской области

Общество
Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Мурманской области
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России по Псковской области

Мончегорск, 19 ноября. Спасатели вовремя успели вытащить человека из охваченной пламенем квартиры в Мончегорске, сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Ленинградская Набережная. Очевидцы сообщили о возгорании в экстренную службу 112. На место случившегося прибыли пожарные. Огнеборцы оперативно спасли мужчину и ликвидировали огонь. В результате происшествия в двухкомнатной квартире частично пострадала мебель.

«На месте пожара работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники», — отметили в ведомстве.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.

Не так давно во Владивостоке огнеборцы спасли пятерых человек во время пожара в многоэтажном доме. В результате происшествия никто не пострадал.

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