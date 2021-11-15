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Мурманский губернатор Чибис ушел на самоизоляцию по коронавирусу
Общество
Мурманский губернатор Чибис ушел на самоизоляцию по коронавирусу
vk.com  /  Андрей Чибис

Мурманск, 15 ноября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уходит на самоизоляцию, в связи с тем, что в кругу его близких был подтвержден коронавирус. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор уточнил, что у него тесты на COVID-19 дают отрицательные результаты. Тем не менее Чибис останется на самоизоляции и продолжит работать и проводить совещания в дистанционном формате.

«В кругу моих близких подтвердился коронавирус. У меня все тесты отрицательные, но, как и полагается, ушел на самоизоляцию», — написал Чибис.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области с 30 октября из-за угрозы распространения коронавируса начали действовать новые ограничения. Меры распространяются на неработающих жителей Мурманской области в возрасте 60 лет и старше. Им предписали уйти на обязательную самоизоляцию. Покидать дома можно лишь для получения медицинской помощи, выгула домашних животных и похода в магазин.

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чибис мурманская область коронавирус
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