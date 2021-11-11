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Тюлень Филя из Мурманского океанариума отметил свой 34-й день рождения тортом из трески
Общество
Тюлень Филя из Мурманского океанариума отметил свой 34-й день рождения тортом из трески
wikipedia.com  /  FynjyRepmvby/CC BY-SA 4.0

Мурманск, 11 ноября. Любимчик всех посетителей Мурманского океанариума, серый тюлень Филипп, празднует свой 34-й день рождения. За многолетний труд работники заведения отблагодарили его трехкилограммовой треской.

Такой возраст является почтенным для тюленя. Однако, как отметили сотрудники, Филя по-прежнему бодр и весел, а радовать своих поклонников он не перестанет еще долгое время.

На странице «ВКонтакте» сотрудники океанариума опубликовали видео. На нем Филипп смакует свой подарок. Они отметили, что на это ему понадобилось порядка десяти минут.

«С днем рождения, дорогой и любимый друг Филипп Александрович Мурманский!!!» — написано в посте.

У Фили есть свой постоянный тренер Александр Михайлович, который работает с ним уже более 33 лет. Работники отметили, что у тюленя наступил очень важный период в жизни — он начал искать себе избранницу. Это является замечательным событием еще и потому, что поиск спутницы подтверждает прекрасное самочувствие Филиппа.

В Перми происходят работы по размещению городского зоопарка на новом месте. Однако власти региона отказались на это время перемещать животных в другие заведения.

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