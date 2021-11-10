Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 21:33
21:30
Весь мир
Миротворцы ООН в ЦАР не стали приносить извинения семье убитой ими девочки
21:30
Происшествия
Забайкалец погиб при попытке найти золото в заброшенной шахте
21:25
Весь мир
Инфляция в США обновила тридцатилетний максимум
21:25
Общество
Крымчанин выставил на продажу «череп инопланетянина» за символическую сумму
21:25
Происшествия
Енота избили в подмосковном мини-зоопарке
21:24
Общество
Политолог Соловейчик раскритиковал новые ограничения для непривитых петербуржцев старше 60 лет
21:24
Весь мир
Полиция Эфиопии арестовала 80 сотрудников ООН за подозрение в пособничестве боевикам
21:20
Весь мир
Власти Замбии эвакуировали сограждан из Эфиопии
21:16
Весь мир
Кенийская компания Safaricom приостановила работу в Эфиопии до следующего года
21:10
Шоу-бизнес
Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество
Все новости

Мурманские волонтеры провели две акции поддержки врачей областной больницы
Общество
Мурманские волонтеры провели две акции поддержки врачей областной больницы
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Мурманск, 10 ноября. Добровольцы мурманской общественной организации «Капля жизни» поддержали медицинских работников из областной клинической больницы.

Волонтеры приехали в учреждение 8 ноября и разнесли более 30 пакетов с передачками, адресованными пациентам четырех отделений больницы. В некоторые палаты помощников не пустили, тогда они оставили посылки возле дверей.

Кроме того, за несколько дней до этой акции, добровольцы провели другую — «Спасибо врачам». Так, общественные активисты принесли врачам и пациентам красной зоны около четырех тысяч бутылок с питьевой водой.

«Каждый участник акции закупил воды сколько смог и привез в назначенный час в больницу», — сообщила председатель организации «Капли жизни» Ольга Склярова.

Ранее сообщалось, что помощь медработникам в шести больницах Пятигорска оказывают 50 волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мурманские волонтеры провели две акции поддержки врачей областной больницы
медики акция хорошие новости россии
Комментировать