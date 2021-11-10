Мурманские волонтеры провели две акции поддержки врачей областной больницы

Мурманск, 10 ноября. Добровольцы мурманской общественной организации «Капля жизни» поддержали медицинских работников из областной клинической больницы.

Волонтеры приехали в учреждение 8 ноября и разнесли более 30 пакетов с передачками, адресованными пациентам четырех отделений больницы. В некоторые палаты помощников не пустили, тогда они оставили посылки возле дверей.

Кроме того, за несколько дней до этой акции, добровольцы провели другую — «Спасибо врачам». Так, общественные активисты принесли врачам и пациентам красной зоны около четырех тысяч бутылок с питьевой водой.

«Каждый участник акции закупил воды сколько смог и привез в назначенный час в больницу», — сообщила председатель организации «Капли жизни» Ольга Склярова.

Ранее сообщалось, что помощь медработникам в шести больницах Пятигорска оказывают 50 волонтеров. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.