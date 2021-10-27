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Неработающие жители Мурманской области старше 60 лет уйдут на самоизоляцию с 30 октября

  /   Обновлено: 27 октября 2021 21:51
Общество
Неработающие жители Мурманской области старше 60 лет уйдут на самоизоляцию с 30 октября
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Мурманск, 27 октября. Новые ограничения вводятся в Мурманской области с 30 октября из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

Ограничения распространяются на неработающих жителей Мурманской области в возрасте 60 лет и старше. С субботы они должны уйти на обязательную самоизоляцию. Покидать дома можно лишь для получения медицинской помощи, выгула домашних животных и похода в магазин.

«С 30 октября и до особого указания неработающие граждане 60 лет и старше должны уйти на самоизоляцию. Покидать место самоизоляции жители старшего поколения могут, чтобы получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних животных, вынести мусор», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Исключение составляют жители старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 или переболели заболеванием в прошедшие полгода. Трудоустроенные граждане старше 60 лет и обладатели хронических заболеваний с 30 октября по 26 ноября могут работать только при наличии QR-кода.

С 30 октября в Мурманской области также начинают действовать новые правила посещения общественных мест. Посетителями фитнес-центров и культурных учреждений смогут стать лишь жители региона с QR-кодом.

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ограничения мурманская область коронавирус
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