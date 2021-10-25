Система QR-кодов начинает действовать в Мурманской области с 30 октября

Мурманск, 25 октября. Новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вводятся в Мурманской области с 30 октября. Большинство из них коснутся непривитых жителей региона.

Начиная с субботы, посетить некоторые заведения в Мурманской области можно будет лишь при наличии QR-кода. Речь идет о культурных учреждениях, точках общественного питания и фитнес-центрах. Такое решение принял глава региона Андрей Чибис в ходе заседания оперштаба.

Пенсионеры в возрасте старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Ограничения касаются лишь тех пожилых жителей, которые не сделали прививку или не переболели COVID-19 за последние полгода.

«На заседании оперативного штаба губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что с 30 октября в регионе будет введен режим самоизоляции для невакцинированных граждан возрастной категории 65+ на четыре недели», — говорится на сайте мурманского правительства.

Гражданам напомнили, что пункты вакцинации от COVID-19 действуют по всему региону. Сделать прививку можно в поликлиниках, амбулаториях и торговых центрах.

С 1 декабря QR-коды начинают действовать в Калмыкии. При их наличии можно будет посещать кафе, музеи, салоны красоты и крупные непродовольственные магазины. Ранее Калмыкия входила в число четырех регионов, власти которой отказались от введения обязательной вакцинации.