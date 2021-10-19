Жители Мурманска сообщили о первом снеге в городе

Мурманск, 19 октября. Серьезное ухудшение погодных условий наблюдается на территории Мурманска. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В ночь с понедельника на вторник в Мурманске выпал первый снег. Его в регион принес циклон, смещающийся с Баренцевого моря на юго-восток. Жители города сняли на видео это погодное явление и поделились кадрами в интернете.

Согласно данным синоптиков, во второй день рабочей недели в регионе ожидается облачная погода. Она будет сопровождаться мокрым снегом и сильным порывистым ветром. Погодные эксперты также добавили, что циклон продолжит движение на восток. Уже в ночь на среду он распространит свое влияние на Кольский полуостров. Из-за этого осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха снизится до −4...−10 градусов.