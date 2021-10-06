Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 октября 16:02
16:00
Общество
Выживший после крушения частного судна мужчина зубами удерживал жену на плаву
15:57
Происшествия
Дом престарелых загорелся в Новой Москве
15:55
Экономика
Путин спрогнозировал темпы потребления нефти до 2045 года
15:53
Общество
Непривитых от COVID-19 пенсионеров Волгоградской области могут отправить на самоизоляцию
15:51
Спорт
Глушаков не сыграет за сборную России против Словакии и Словении
15:51
Политика
Бывший президент Афганистана Гани готовил побег из страны на протяжении нескольких дней
15:51
Весь мир
Палестинцы выкрали сотни единиц оружия со складов армии Израиля
15:49
Происшествия
Суд арестовал организатора полета на разбившемся в Лыткарине вертолете
15:46
Происшествия
В Дагестане дождь разрушил часть стены «Ворот Шамиля» XIX века
15:46
Происшествия
СК опубликовал подробности крушения частного судна в Белом море
Все новости

СК опубликовал подробности крушения частного судна в Белом море
Происшествия
СК опубликовал подробности крушения частного судна в Белом море
Федеральное агентство новостей

Мурманск, 6 октября. Следственный комитет завел уголовное дело по факту затопления маломерного судна «Фаворит» в акватории Кандалакшского залива Белого моря.

По данным СК, инцидент произошел накануне в районе села Кашкаранцы Терского района Мурманской области. Из-за шторма судно начало тонуть. Капитан корабля подал сигнал бедствия. Далее выяснилось, что пять человек, находившиеся на судне, оказались в воде.

В результате произошедшего собственник судна 1972 года рождения, его брат, а также мужчина 1971 года рождения пропали без вести, а женщине 1974 года рождения и ее сыну 2000 года рождения удалось спастись, однако пассажирка скончалась в больнице из-за переохлаждения. Через день после инцидента было найдено тело мужчины 1971 года рождения на берегу Кандалакшского залива.

В настоящее время судно уже обнаружено, оно находится на глубине около десяти метров. На месте ЧП ведутся водолазные работы. Поиск пассажиров продолжается, уточнили в ведомстве.

Следователи назначили ряд медицинских судебных экспертиз, а также назначили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин произошедшего.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК опубликовал подробности крушения частного судна в Белом море
мурманск судно Белое море
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru