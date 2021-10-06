СК опубликовал подробности крушения частного судна в Белом море

Мурманск, 6 октября. Следственный комитет завел уголовное дело по факту затопления маломерного судна «Фаворит» в акватории Кандалакшского залива Белого моря.

По данным СК, инцидент произошел накануне в районе села Кашкаранцы Терского района Мурманской области. Из-за шторма судно начало тонуть. Капитан корабля подал сигнал бедствия. Далее выяснилось, что пять человек, находившиеся на судне, оказались в воде.

В результате произошедшего собственник судна 1972 года рождения, его брат, а также мужчина 1971 года рождения пропали без вести, а женщине 1974 года рождения и ее сыну 2000 года рождения удалось спастись, однако пассажирка скончалась в больнице из-за переохлаждения. Через день после инцидента было найдено тело мужчины 1971 года рождения на берегу Кандалакшского залива.

В настоящее время судно уже обнаружено, оно находится на глубине около десяти метров. На месте ЧП ведутся водолазные работы. Поиск пассажиров продолжается, уточнили в ведомстве.

Следователи назначили ряд медицинских судебных экспертиз, а также назначили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин произошедшего.