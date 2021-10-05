Уголовное дело возбудили после крушения прогулочного судна в Белом море

Мурманск, 5 октября. Уголовное дело возбудили после крушения судна в Белом море, сообщили в Следственном комитете. Правоохранители устанавливают причины произошедшего ЧП.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

По предварительным данным, на борту «Фаворита» находились пять человек. У корабля образовалась пробоина. Из-за нее трюмы и часть отсеков оказались заполнены водой. Есть информация, что одна спасенная женщина погибла. В настоящее время спасенным числится один человек. Еще трое являются без вести пропавшими.