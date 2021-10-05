Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 20:16
20:14
Спорт
Карпин поддержал решение Прядкина уйти в отставку с поста президента РПЛ
20:12
Весь мир
Патрушев и глава МИД Египта подтвердили важность проведения выборов в Ливии
20:11
Политика
Сенаторы США поставили условие Байдену о высылке 300 российских дипломатов
20:10
Общество
За здоровье духа: все самое важное о Всемирном дне психического здоровья
20:08
Общество
Дирижер Сергей Поляничко оценил перспективы развития музыки с помощью нейросетей
20:06
Экономика
Интернет-омбудсмен Мариничев: Россия в меньшей степени пострадала от глобального сбоя в соцсетях
20:06
Армия
Генсек НАТО призвал продолжать взаимодействие с Россией во избежание гонки вооружений
20:06
Общество
Дирижер Поляничко назвал эксплуатацией выступления азиатских пианисток без одежды
20:04
Видео
Сильнейшее подразделение: в Петербурге почтили память сотрудников уголовного розыска
20:04
Весь мир
Нездоровая ситуация: как слухи о болезни Эрдогана отразятся на будущем Турции
Все новости

Уголовное дело возбудили после крушения прогулочного судна в Белом море
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крушения прогулочного судна в Белом море
mvd.ru

Мурманск, 5 октября. Уголовное дело возбудили после крушения судна в Белом море, сообщили в Следственном комитете. Правоохранители устанавливают причины произошедшего ЧП.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

По предварительным данным, на борту «Фаворита» находились пять человек. У корабля образовалась пробоина. Из-за нее трюмы и часть отсеков оказались заполнены водой. Есть информация, что одна спасенная женщина погибла. В настоящее время спасенным числится один человек. Еще трое являются без вести пропавшими.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбудили после крушения прогулочного судна в Белом море
мурманск уголовное дело крушение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru