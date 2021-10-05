Три человека с затонувшего в Белом море судна пропали без вести

Мурманск, 5 октября. Три человека числятся пропавшими без вести после инцидента с затонувшим частным судном «Фаворит».

Информацию о пропавших официально подтвердили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По данным ведомства, трое числятся пропавшими без вести, их в настоящее время разыскивают экстренные службы.

По предварительным данным, на борту «Фаворита» находились пять человек. В момент нахождения в воде у корабля образовалась пробоина. Из-за нее трюмы и часть отсеков оказались заполнены водой. Есть информация, что одна спасенная женщина погибла. Другие подробности происшествия пока устанавливаются.