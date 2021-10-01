Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 09:02
08:53
Происшествия
Полиция задержала подозрительного мужчину со страйкбольным оружием у школы в Находке
08:48
Происшествия
Экс-директор ФК «Тамбов» Коновалова задержана по делу о мошенничестве
08:36
Общество
Погранведомства восьми стран проведут переговоры о сотрудничестве на Камчатке
08:33
Общество
Исследование: игристые вина из России превосходят зарубежные аналоги
08:27
Общество
Гастроэнтеролог Дианова предостерегла пожилых людей от употребления полуфабрикатов
08:10
Происшествия
Росгвардия ищет возможного поджигателя здания правительства Мурманской области
08:07
Экономика
Доллар укрепился на открытии торгов на Московской бирже
08:01
Общество
Центр «Вектор»: коронавирус отягчает переносимость гриппа
08:00
Весь мир
Эрдоган связал мир в Сирии с отношениями между Анкарой и Москвой
08:00
Экономика
Вассерман объяснил, почему в Китае криптовалюты запрещают, а в Швейцарии — продвигают
Все новости

Росгвардия ищет возможного поджигателя здания правительства Мурманской области
Происшествия
Росгвардия ищет возможного поджигателя здания правительства Мурманской области
Пресс-служба Росгвардии

Мурманск, 1 октября. Поиски злоумышленника, который бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области, уже начались. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Предполагаемый поджигатель здания правительства Мурманской области скрылся с места преступления. Сейчас экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим работы несения службы. По предварительной версии, злоумышленник действовал в одиночку.

«Около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», — отметили в пресс-службе.

Злоумышленник бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области. На момент инцидента некоторые чиновники находились в кабинетах. Среди пострадавших мог оказаться сотрудник охраны. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Росгвардия ищет возможного поджигателя здания правительства Мурманской области
росгвардия правительство поджигатель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru