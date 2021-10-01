Росгвардия ищет возможного поджигателя здания правительства Мурманской области

Мурманск, 1 октября. Поиски злоумышленника, который бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области, уже начались. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Предполагаемый поджигатель здания правительства Мурманской области скрылся с места преступления. Сейчас экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим работы несения службы. По предварительной версии, злоумышленник действовал в одиночку.

«Около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», — отметили в пресс-службе.

Злоумышленник бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области. На момент инцидента некоторые чиновники находились в кабинетах. Среди пострадавших мог оказаться сотрудник охраны. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.