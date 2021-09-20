Спасатели потушили пожар на ледоколе-музее «Ленин» в Мурманской области

Мурманск, 20 сентября. Пожар произошел на атомном ледоколе «Ленин», который в свое время считался первым в мире судном с ядерной энергетической установкой.

Как говорится в пресс-службе главка МЧС по Мурманской области, возгорание произошло в каюте на нижней палубе. Известно, что в настоящее время ледокол функционирует как музей.

«На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

К настоящему моменту возгорание было локализовано. Полностью выгорела каюта, угрозы распространения огня нет. В пресс-службе МЧС добавили, что в ликвидации возгорания принимали участие сразу четыре пожарных подразделения.

Ситуацию прокомментировали в Северо-Западной транспортной прокуратуре. В ведомстве отметили, что по факту случившегося была организована проверка. Пожар произошел во время ремонтных работ в одном из помещений. Пострадавших нет.