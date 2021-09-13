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Спасатели обнаружили тела всех пассажиров с опрокинувшегося в Баренцевом море судна

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 13:25
Происшествия
Спасатели обнаружили тела всех пассажиров с опрокинувшегося в Баренцевом море судна
pixabay.com  /  xxolaxx

Мурманск, 13 сентября. Сотрудники экстренных служб обнаружили тела всех пассажиров потерпевшего крушение судна в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области.

Операция по поиску капитана продолжается.

Трагедия произошла 7 сентября. Маломерное судно под управлением его владельца с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель и опрокинулось из-за резкого крена от волны. В результате ЧП два человека и капитан упали в воду.

Сотрудники экстренных служб обнаружили дрейфующее судно с выжившим мужчиной. На месте происшествия также был обнаружен один погибший. Морской спасательный центр Мурманска сообщил на следующий день о нахождении еще одного человека с траулера без признаков жизни.

Тем временем прокуратура проверит инцидент с севшим на мель сухогрузом «Павел Лебедев» в Карелии. Инцидент произошел в Прионежском районе. Машинное отделение судна оказалось затоплено из-за пробоины в носовой части. В результате ЧП никто не пострадал. Всего на борту было девять человек.

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чп судно утонуло
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