Спасатели обнаружили тела всех пассажиров с опрокинувшегося в Баренцевом море судна

Мурманск, 13 сентября. Сотрудники экстренных служб обнаружили тела всех пассажиров потерпевшего крушение судна в бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском районе Мурманской области.

Операция по поиску капитана продолжается.

Трагедия произошла 7 сентября. Маломерное судно под управлением его владельца с четырьмя пассажирами на борту вышло из поселка Лиинахамари для ловли рыбы в бухту Долгая щель и опрокинулось из-за резкого крена от волны. В результате ЧП два человека и капитан упали в воду.

Сотрудники экстренных служб обнаружили дрейфующее судно с выжившим мужчиной. На месте происшествия также был обнаружен один погибший. Морской спасательный центр Мурманска сообщил на следующий день о нахождении еще одного человека с траулера без признаков жизни.

Тем временем прокуратура проверит инцидент с севшим на мель сухогрузом «Павел Лебедев» в Карелии. Инцидент произошел в Прионежском районе. Машинное отделение судна оказалось затоплено из-за пробоины в носовой части. В результате ЧП никто не пострадал. Всего на борту было девять человек.