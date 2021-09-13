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Губернатор Мурманской области Чибис подписал постановление о создании парка «Териберка»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 11:01
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис подписал постановление о создании парка «Териберка»
vk.com  /  Мурманская область

Мурманск, 13 сентября. Новый природный парк «Териберка» общей площадью около 2,5 тыс. гектаров появится в Мурманской области.

Соответствующее постановление уже подписал глава региона Андрей Чибис. На оперативном совещании он также поблагодарил всех коллег, которые занимаются темой туризма и сохранения экологии Мурманской области.

«Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны, и у жителей нашей области, и у иностранных туристов», — подчеркнул Чибис.

Кроме того, создание парка позволит правительству региона развивать туристическую структуру. В работе по проектированию парка приняли участие правительство Мурманской области, комитет по туризму и министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, Кольский научный центр РАН и другие ведомства.

Власти Мурманской области рассчитывают привлекать в регион до миллиона туристов ежегодно. На сегодняшний день регион принимает чуть больше 300 тыс. путешественников, заявил ранее Андрей Чибис.

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Андрей Чибис мурманская область парк териберка
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