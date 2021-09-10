Жители Мурманской области заметили НЛО в небе над Кандалакшей

Мурманск, 10 сентября. Нечто, напоминающее падающую звезду или метеорит, заметили минувшей ночью в Кандалакше. Местные жители сняли увиденное на видео и выложили в Сеть.

На кадрах можно рассмотреть, как мужчина фотографирует на мобильный телефон круглую, странно двигающуюся дымку в небе. Позже пользователи социальной сети «ВКонтакте» подключились к обсуждению загадочного объекта. Многие признались, что видели подобное.

«В 23 часа была на улице — это что-то типа метеорита, он падал какое то время оставляя за собой след, потом его свечение приняло форму окружности, и он начал спускаться, все ниже и ниже к земле», — написала одна из местных жительниц.

Странный объект в небе недавно наблюдали и жители Свердловской области. Многие предположили, что им посчастливилось увидеть свидетельства существования внеземной цивилизации. Позже выяснилось, что этот объект является ракетоносителем «Союз-2.1б».

Ученые по-прежнему надеются найти следы существования других цивилизаций. Особое внимание они уделяют Марсу. Исследователи пытаются обнаружить там какие-либо проявления жизни. Для этого там снова взяли на проверку образцы грунта, пишет «Ридус».