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Подростки утопили и обезглавили котенка в Мурманске
Происшествия
Подростки утопили и обезглавили котенка в Мурманске
pixabay.com

Кола, 30 августа. Правоохранители установили личности подростков, жестоко убивших котенка. Злоумышленников могут отправить в центр временного содержания малолетних правонарушителей за живодерство.

Как сообщает региональное УМВД, видео с убийством и последующим издевательством над телом котенка попало в социальные сети. Правоохранители незамедлительно начали искать живодеров в городе Кола Мурманской области.

Силовики провели проверку по факту жестокого обращения с животными. В результате были установлены личности двух мальчиков 13 и 15 лет, причастных к произошедшему инциденту.

Однако следователи были вынуждены отказать в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что задержанные — несовершеннолетние. Теперь полицейские готовят материалы в суд для решения вопроса об отправлении живодеров в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

В конце июля мужчина под Симферополем повесил собаку на поводке на заборе — животное спустя время погибло. Очевидец инцидента выложил видео в Сеть.

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мурманск полиция подростки живодеры жестокое обращение с животными
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