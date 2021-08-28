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Жесткое ДТП по дороге в аэропорт унесло жизнь человека в Мурманске
Происшествия
Жесткое ДТП по дороге в аэропорт унесло жизнь человека в Мурманске
Новостное агентство &quot;Харьков&quot;  /  Peter Price

Мурманск, 28 августа. Столкновение грузовика и иномарки произошло на трассе Молочный — Выходной. В аварии погиб пассажир одно из автомобилей.

По данным регионального МЧС, на втором километре подъезда к аэропорту автомобиль «СангЙонг» врезался в КамАЗ. Трех человек госпитализировали с травмами, один пассажир скончался на места аварии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают сейчас обстоятельства происшествия. По данному факту назначена проверка. Спасатели работали на месте ДТП и обеспечивали безопасность на месте происшествия.

Водитель скончался в дорожной аварии с грузовиком в Коченевском районе. На полевой дороге между Барабинском и селом Поваренка грузовик протаранил внедорожник. Кабину с мужчиной буквально разорвало на части.

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