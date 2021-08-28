Мурманские пожарные эвакуировали жильцов из горящего здания в Апатитах

Мурманск, 28 августа. Сотрудники спасательных служб смогли вывести людей из полыхающего жилого дома.

ЧП случилось на улице Строителей. На диспетчерский пульт МЧС поступило сообщение о происшествии. Прибывшие спасатели эвакуировали людей из здания при помощи специальных капюшонов. Никто из жильцов не пострадал.

Площадь распространения огня составила 18 кв. метров. Пламя уничтожило вещи домашнего обихода и закоптило всю квартиру. Правоохранители вскоре приступят к выяснению обстоятельств трагедии. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники МЧС Кузбасса ранее спасли из огня четырех детей, передавало издание А42. Помимо несовершеннолетних в задымленном помещении находились трое взрослых.