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Мурманские пожарные эвакуировали жильцов из горящего здания в Апатитах
Общество
Мурманские пожарные эвакуировали жильцов из горящего здания в Апатитах
ФБА «Экономика сегодня»  /  Василий Агеев

Мурманск, 28 августа. Сотрудники спасательных служб смогли вывести людей из полыхающего жилого дома.

ЧП случилось на улице Строителей. На диспетчерский пульт МЧС поступило сообщение о происшествии. Прибывшие спасатели эвакуировали людей из здания при помощи специальных капюшонов. Никто из жильцов не пострадал.

Площадь распространения огня составила 18 кв. метров. Пламя уничтожило вещи домашнего обихода и закоптило всю квартиру. Правоохранители вскоре приступят к выяснению обстоятельств трагедии. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники МЧС Кузбасса ранее спасли из огня четырех детей, передавало издание А42. Помимо несовершеннолетних в задымленном помещении находились трое взрослых.

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