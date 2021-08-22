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Звезду ПМЭФ краба Юру отпустили на свободу в Баренцево море

  /   Обновлено: 22 августа 2021 19:40
Общество
Звезду ПМЭФ краба Юру отпустили на свободу в Баренцево море
ИА «Политика Сегодня»

Териберка, 22 августа. Краб Юра, ставший известным в дни Петербургского международного экономического форума, был выпущен на свободу в Баренцево море.

Член делегации Мурманской области оказался в привычной для себя среде обитания во время фестиваля «Териберка». Поклонники краба могут посмотреть видеоролики, на которых ракообразное помещают в специальный контейнер на катере, а после выпускают с борта судна.

«Ребята! Я всё! Выезжаю!.. Эх… пора! Всем спасибо за внимание!» — написано на странице краба в Instagram.

Отметим, что после возвращения в родные края Юра какое-то время проживал в аквариуме одного из ресторанов. Там он ожидал местного фестиваля. А когда сухопутные приключения краба закончились, он вернулся к привычному образу жизни.

Ранее сообщалось, что камчатский краб Юрий завел свой Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021. Морского обитателя привезли на форум, так как он научился предсказывать инвестиции.

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