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Мурманская область рассчитывает увеличить туристический поток в регион

  /   Обновлено: 21 августа 2021 19:12
Общество
Мурманская область рассчитывает увеличить туристический поток в регион
vk.com  /  Мурманская область

Мурманск, 21 августа. Власти Мурманской области рассчитывают привлекать в регион до миллиона туристов ежегодно, проводя для них как минимум одно мероприятие в неделю.

Сейчас регион принимает чуть больше 300 тыс. путешественников, заявил губернатор Андрей Чибис. Достигнуть показателя в миллион туристов ежегодно можно, если этот субъект РФ будут активно посещать не только россияне, но и иностранцы. О востребованности туризма в Мурманской области заявили и федеральные спикеры.

«Арктика — особое пространство для впечатлений с невероятной по красоте природой, с самобытной культурой коренных народов», — подчеркнула глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В Арктике реализуется 181 инвестиционный проект объемом более 267 млрд рублей. Около трети из них относятся к туротрасли. К тому же власти России оказывают всяческую поддержку туризму в Мурманске и на Дальнем Востоке. Например, запущена программа субсидирования семейных перелетов.

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