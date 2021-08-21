Мурманская область рассчитывает увеличить туристический поток в регион

Мурманск, 21 августа. Власти Мурманской области рассчитывают привлекать в регион до миллиона туристов ежегодно, проводя для них как минимум одно мероприятие в неделю.

Сейчас регион принимает чуть больше 300 тыс. путешественников, заявил губернатор Андрей Чибис. Достигнуть показателя в миллион туристов ежегодно можно, если этот субъект РФ будут активно посещать не только россияне, но и иностранцы. О востребованности туризма в Мурманской области заявили и федеральные спикеры.

«Арктика — особое пространство для впечатлений с невероятной по красоте природой, с самобытной культурой коренных народов», — подчеркнула глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В Арктике реализуется 181 инвестиционный проект объемом более 267 млрд рублей. Около трети из них относятся к туротрасли. К тому же власти России оказывают всяческую поддержку туризму в Мурманске и на Дальнем Востоке. Например, запущена программа субсидирования семейных перелетов.