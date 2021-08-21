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ФАН публикует видео с полыхающим автобусом в Мурманске

  /   Обновлено: 21 августа 2021 16:35
Происшествия
ФАН публикует видео с полыхающим автобусом в Мурманске
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Мурманск, 21 августа. Пользователи соцсетей стали свидетелями возгорания автобуса недалеко от остановки Фадеев Ручей. Редакция ФАН получила видео с места события.

Согласно неофициальной информации, на дороге воспламенился автобус маршрута №106. Водитель и пассажиры быстро покинули салон, никто из них не пострадал. Выяснением причины пожара займутся специалисты.

В Нижегородской области на глазах у автомобилистов огонь охватил грузовик. Пламя разгорелось настолько быстро, что сотрудникам МЧС пришлось тушить уже практически сгоревший большегруз.

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