ФАН публикует видео с полыхающим автобусом в Мурманске

Мурманск, 21 августа. Пользователи соцсетей стали свидетелями возгорания автобуса недалеко от остановки Фадеев Ручей. Редакция ФАН получила видео с места события.

Согласно неофициальной информации, на дороге воспламенился автобус маршрута №106. Водитель и пассажиры быстро покинули салон, никто из них не пострадал. Выяснением причины пожара займутся специалисты.

В Нижегородской области на глазах у автомобилистов огонь охватил грузовик. Пламя разгорелось настолько быстро, что сотрудникам МЧС пришлось тушить уже практически сгоревший большегруз.