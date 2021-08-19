Сотрудники МЧС помогли заблудившимся грибникам выйти из леса в Апатитах

Апатиты, 19 августа. Жители Апатитов ушли в лес собирать грибы и заблудились. Выйти к дороге им помогли местные спасатели.

Граждане обратились по телефону в экстренную службу 112. Они сообщили специалистам о своем приблизительном местонахождении. Когда спасатели уже вошли в лес за ними, грибники разошлись.

Женщине удалось самой найти дорогу домой. Мужчина же побрел вглубь леса. Сотрудники МЧС для поиска потерявшихся использовали специальный звуковой сигнал, на который и вышел гражданин.

С начала лета в лесах Московской области заблудились 27 человек, из них трое — дети, все они найдены, сообщало издание РИАМО. Печальное «лидерство» по обратившимся за помощью пришлось на Виноградовское (5 человек), Волоколамское, Егорьевское, Подольское и Ступинское (по 3 человека) лесничества.