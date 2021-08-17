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Избивший подростка инспектор ДПС предстанет перед судом в Мурманске
Происшествия
Избивший подростка инспектор ДПС предстанет перед судом в Мурманске
pixabay.com

Мурманск, 17 августа. Сотрудника полиции подозревают в превышении полномочий после нападения на юного водителя. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ.

Следствие установило, что в апреле прошлого года 17-летний юноша катался по городу на автомобиле своего отца. Когда подросток заметил правоохранителей, то попытался скрыться от них.

Вскоре во дворе на улице Осипенко молодой водитель остановил автомобиль, чтобы не оказывать сопротивления. Тогда один из инспекторов ДПС ударил подростка. А затем его повалили на землю и стали бить руками в область головы.

После случившегося родители несовершеннолетнего обратились к следователям. В настоящее время уголовное дело в отношении сотрудника дорожной полиции направлено в суд.

Пьяный мотоциклист накинулся с кулаками на инспекторов ДПС в Приморье. Мужчина нецензурно выражался в их адрес и разбил лобовое стекло патрульного авто, сообщало Deita.

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