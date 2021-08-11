Власти Мурманской области смягчат ограничения по коронавирусу

Мурманск, 11 августа. Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные на фоне коронавируса.

Нововведение будет действовать с 12 августа. В регионе можно будет проводить мероприятия, на которых численность участников достигает 70 человек. Также можно будет организовывать спортивные мероприятия на открытом воздухе. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Однако директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее призвал не спешить с заявлениями о полной победе над пандемией. Еще остаются неизученные сферы в рамках коронавируса.