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Власти Мурманской области смягчат ограничения по коронавирусу

  /   Обновлено: 11 августа 2021 09:43
Общество
Власти Мурманской области смягчат ограничения по коронавирусу
pixabay.com

Мурманск, 11 августа. Власти Мурманской области приняли решение смягчить ограничительные меры, введенные на фоне коронавируса.

Нововведение будет действовать с 12 августа. В регионе можно будет проводить мероприятия, на которых численность участников достигает 70 человек. Также можно будет организовывать спортивные мероприятия на открытом воздухе. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Однако директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее призвал не спешить с заявлениями о полной победе над пандемией. Еще остаются неизученные сферы в рамках коронавируса.

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