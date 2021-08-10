Глава Мурманска Андрей Сысоев объявил об отставке

Мурманск, 10 августа. Мэр Мурманска Андрей Сысоев заявил, что собирается уйти в отставку и покинуть пост главы областного центра.

В ходе брифинга в городской администрации Сысоев сообщил, что 23 августа планирует сложить полномочия на внеочередном заседании совета депутатов.

«Я принял решение в ближайшее время посвятить себя целиком реализации важных для города проектов», — сказал Сысоев.

Глава города уточнил, что намерен остаться депутатом городского совета. По словам Сысоева, главой администрации Мурманска он был на протяжении девяти лет, а в 2019 году его единогласно избрали главой муниципального образования.

Ранее сообщалось, что мэр Керчи покинул пост после серьезного разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым. На должность временно исполняющего обязанности главы горадминистрации назначена Екатерина Федоренко.