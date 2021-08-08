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Прокуратура заинтересовалась видео с катанием детей на грузовых поездах в Кировске

  /   Обновлено: 08 августа 2021 16:20
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась видео с катанием детей на грузовых поездах в Кировске
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Кировск, 8 августа. Публикации роликов в СМИ стали основанием для прокурорской проверки. Речь идет об угрозе безопасности несовершеннолетних, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, на кадрах заснято, как дети катаются на грузовых составах в пригороде Кировска. Прокуратура намерена проверить соблюдение норм безопасности при эксплуатации поездов, наличие знаков, предупреждающих об опасности. Ведомство также даст оценку проводимым мерам по профилактике травматизма среди несовершеннолетних.

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видео поезд проверка
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