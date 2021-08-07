Спасатели нашли труп пропавшей в Мурманской области пенсионерки

Тулома, 7 августа. Тело пожилой женщины нашли в нескольких километрах от города Тулома в лесу.

Ранее сообщалось о пенсионерке, которая 3 августа ушла в лес за грибами и бесследно исчезла. Ее мобильный телефон оказался выключенным. Как рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас», 69-летнюю женщину нашли мертвой.

«Тело обнаружили 7 августа в лесу, неподалеку от Туломы», — говорится в сообщении поискового отряда.

Ранее сообщалось об обнаружении обглоданного собаками трупа мужчины на одной из свалок Барнаула.