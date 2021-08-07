Мурманские волонтеры спасли от смерти самку горностая

Мурманск, 7 августа. В лесу под Мурманском была обнаружена травмированная молодая самка горностая. Оказалось, что у нее не работают задние лапки.

Рентген показал, что перелома нет. Возможно, на нее охотился хищник покрупнее и успел ее укусить. Ей также промыли и обработали раны, дали обезболивающее, ввели растворы, чтобы снять обезвоживание и поддержать организм.

На следующий день самочка почувствовала себя лучше и начала проявлять характер. Она издает громкие звуки, кусается, бросается. Самостоятельно хрустит мышами. Лапки работают получше, поэтому для дальнейшего восстановления зверек отправится к другому волонтеру, у которого есть опыт по выхаживанию подобных питомцев.

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