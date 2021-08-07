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Происшествия
Автолюбителя наказали мусором за парковку на пешеходной зоне в Мурманске
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Автолюбителя наказали мусором за парковку на пешеходной зоне в Мурманске
Происшествия
Автолюбителя наказали мусором за парковку на пешеходной зоне в Мурманске
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Мурманск, 7 августа. Пешеходов возмутила машина, которая заняла часть пешеходной зоны.

Мурманчане наказали автолюбителя, выбросив мусор на его машину. Вероятно, что причиной общественного гнева стала парковка на пешеходной зоне. Снимками с места инцидента поделились местные жители в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Автолюбители возмущают россиян не только парковками на пешеходных зонах. Недавно блогер Михаил Литвин заехал на машине в бар. Московские правоохранители проводят проверку видео с инцидентом.

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