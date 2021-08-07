Автолюбителя наказали мусором за парковку на пешеходной зоне в Мурманске

Мурманск, 7 августа. Пешеходов возмутила машина, которая заняла часть пешеходной зоны.

Мурманчане наказали автолюбителя, выбросив мусор на его машину. Вероятно, что причиной общественного гнева стала парковка на пешеходной зоне. Снимками с места инцидента поделились местные жители в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Автолюбители возмущают россиян не только парковками на пешеходных зонах. Недавно блогер Михаил Литвин заехал на машине в бар. Московские правоохранители проводят проверку видео с инцидентом.