Полицейские Североморска спасли семейную пару из горящей квартиры

Мурманск, 4 августа. Сержанты полиции Виктор Баланцев и Андрей Ковальчин, а также стажер Валерий Корниченко спасли двух человек при пожаре в доме на улице Корабельной.

Прибыв первыми на место происшествия, полицейские увидели, что в одной из квартир, расположенной на 9 этаже, идет дым. Также оказалось, что дверь, ведущая в жилье, была заперта, а весь этаж был в дыму.

К этому моменту уже приехали сотрудники МЧС, которые с помощью спецсредств вскрыли квартиру. В охваченном дымом помещении правоохранители увидели лежавшего на полу в бессознательном состоянии мужчину. Пострадавшего вынесли на руках из здания и передали медикам. Супруга смогла покинуть квартиру самостоятельно.

Ранее полицейские из Екатеринбурга спасли двух тонувших в реке Пышма школьников. Выяснилось, что дети были на водоеме со своими родителями, сообщал ФАН.