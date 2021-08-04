Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 09:55
09:53
Происшествия
Экс-сотрудник донского ГИБДД пойдет под суд за превышение должностных полномочий
09:51
Общество
Повысившего цены на жилье застройщика в Дагестане проверит прокуратура
09:50
Общество
Посол Сербии в России скончался от сердечного приступа
09:49
Политика
Глава МИД Украины исключил шантаж в переговорах Зеленского и Байдена
09:48
Шоу-бизнес
Николай Бурляев рассказал о разводе со звездой «Кавказской пленницы» Натальей Варлей
09:48
Общество
Пригожин добился признания недействительным брачного договора Соболь и Мохова
09:47
Экономика
Кабмин РФ изучит варианты адаптации экономики к зеленой энергетике
09:45
Происшествия
Петербуржец нашел на Пулковском шоссе мужчину с простреленной ногой
09:44
Политика
Мария Захарова описала «Крымскую платформу» цитатой из «Служебного романа»
09:43
Армия
Спецназ ВС России и Узбекистана начал учения близ границы с Афганистаном
Все новости

Полицейские Североморска спасли семейную пару из горящей квартиры
Общество
Полицейские Североморска спасли семейную пару из горящей квартиры
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Мурманск, 4 августа. Сержанты полиции Виктор Баланцев и Андрей Ковальчин, а также стажер Валерий Корниченко спасли двух человек при пожаре в доме на улице Корабельной.

Прибыв первыми на место происшествия, полицейские увидели, что в одной из квартир, расположенной на 9 этаже, идет дым. Также оказалось, что дверь, ведущая в жилье, была заперта, а весь этаж был в дыму.

К этому моменту уже приехали сотрудники МЧС, которые с помощью спецсредств вскрыли квартиру. В охваченном дымом помещении правоохранители увидели лежавшего на полу в бессознательном состоянии мужчину. Пострадавшего вынесли на руках из здания и передали медикам. Супруга смогла покинуть квартиру самостоятельно.

Ранее полицейские из Екатеринбурга спасли двух тонувших в реке Пышма школьников. Выяснилось, что дети были на водоеме со своими родителями, сообщал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полицейские Североморска спасли семейную пару из горящей квартиры
пожар североморск полицейские спасение помощь хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru