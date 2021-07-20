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Мурманская область вошла в шесть номинаций журнала National Geographic
Общество
Мурманская область вошла в шесть номинаций журнала National Geographic
Невские Новости

Мурманск, 20 июля. Мурманская область поборется за победу в шести номинациях конкурса «Сокровища России», организованного журналом National Geographic Traveler.

Победителя выберут путем онлайн-голосования, участником которого может стать любой желающий. В категории «Культурно-исторический объект» Мурманскую область представляет арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин», за звание лучшей национальной кухни поборется соленая треска «Северное сияние».

В номинации «Общественное пространство» представлен мурманский центр современного искусства «21А», в «Природном объекте» — Батарейский водопад в Териберке. Морской круиз к Северному полюсу на атомном ледоколе поборется за титул лучшего речного и морского круиза, а тропа к каменному лабиринту «Вавилон» представлена в номинации «Туристическая тропа».

В Нижегородской области подвели итоги агропромышленной выставки «День поля — 2021». В рамках мероприятия прошел конкурс на лучшую племенную корову России, в котором участвовали 54 животных.

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