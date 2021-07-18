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Житель Кандалакши бросился спасать упавшего в воду ребенка

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:31
Общество
Житель Кандалакши бросился спасать упавшего в воду ребенка
wikipedia.org  /  Tomis13 / CC BY-SA 4.0

Кандалакша, 18 июля. Житель Кандалакши без раздумий бросился на спасение мальчика, который упал в воду на дамбе. Ребенок пришел туда вместе с сестрой.

Подписчики поделились историей в сообществе «Кандалакша онлайн». Парень пришел с сестрой на дамбу. В один момент его нога соскользнула, он упал и начал тонуть. По словам очевидцев, сестра не сразу поняла, что с ним.

Один мужчина не раздумывая бросился спасать мальчика. В это время он барахтался в воде и не мог выбраться. Администратор паблика отметил, что мальчику «очень повезло».

Спасатель из Балтийска в Калининградской области ранее вытащил из моря тонущую девочку. Волны помешали 10-летнему ребенку самостоятельно выбраться из воды.

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