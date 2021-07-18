Мурманская область получила более 200 млн рублей на ремонт дорог и выплаты медикам

Мурманск, 18 июля. Федеральные власти выделили из госбюджета дополнительно 202,1 млн рублей на ремонт дорог, выплаты медикам и диспансеризацию населения Мурманской области.

Кроме того, еще 57,1 млн рублей направили для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска сотрудниками организаций социального обслуживания, медицинским работникам и другим специалистам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты за дополнительную нагрузку, связанную с COVID-19.

Еще 45 млн рублей получит территориальный фонд медицинского страхования. Таким образом, власти проведут углубленную диспансеризацию пациентов в регионе, которые уже переболели новой коронавирусной инфекцией.

Кабмин РФ до 1 августа текущего года должен предоставить доклад о выделении дополнительных средств на ремонт дорог и развитие общественного транспорта, заявил ранее президент Владимир Путин. Речь идет о направлении 50 млрд рублей из госбюджета.