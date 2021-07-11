Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 13:28
13:26
Общество
Режиссер «Черной Вдовы» объяснила, почему в боевике не появился Железный человек
13:26
Армия
Опубликовано видео учений Северного флота РФ по обеспечению живучести кораблей
13:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в молодежном образе прогулялась по саду в деревне Грязь
13:22
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, зачем Макеева показала подписчикам гнилые зубы мужа
13:21
Армия
Подмосковному мемориалу «Пантеон защитников Отечества» исполнилось 20 лет
13:20
Армия
Вертолетчики Балтфлота провели воздушную экскурсию для тяжелобольного ребенка
13:19
Общество
Оперштаб оценил обстановку с коронавирусом в Крыму
13:12
Технологии
Планшет iPad Pro получит обновленный экран
13:11
Происшествия
Выбросивший сестру из окна ребенок-аутист тяжело воспринимал изменения в доме
13:10
Армия
Учебная операция разведчиков в Ростовской области попала на видео
Все новости

Два мотоциклиста погибли по вине водителя легковушки под Умбой

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:01
Происшествия
Два мотоциклиста погибли по вине водителя легковушки под Умбой
pexels.com

Мурманск, 11 июля. Водитель Audi при выезде со смотровой площадки не уступил дорогу двум мотоциклистам. Смертельная авария произошла поздно ночью на 103 километре автодороги Умба — Кандалакша.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя мотоциклов погибли на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Челябинске мотоциклист попытался скрыться от полицейских после требования об остановке. В ходе погони нарушитель врезался во встречную машину и погиб.

Вернуться назад

дтп смерть мотоциклисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru