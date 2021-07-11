Два мотоциклиста погибли по вине водителя легковушки под Умбой

Мурманск, 11 июля. Водитель Audi при выезде со смотровой площадки не уступил дорогу двум мотоциклистам. Смертельная авария произошла поздно ночью на 103 километре автодороги Умба — Кандалакша.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя мотоциклов погибли на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Челябинске мотоциклист попытался скрыться от полицейских после требования об остановке. В ходе погони нарушитель врезался во встречную машину и погиб.