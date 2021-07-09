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Губернатор Мурманска Чибис заявил об отсутствии «Спутника Лайт» в регионе
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Губернатор Мурманска Чибис заявил об отсутствии «Спутника Лайт» в регионе
Общество
Губернатор Мурманска Чибис заявил об отсутствии «Спутника Лайт» в регионе
Prt Scr youtube.com  /  ВЕСТИ Калининград

Мурманск, 9 июля. Жители Мурманской области интересуются наличием вакцины «Спутник Лайт» в регионе. Препарат еще не поставили, заявил губернатор Андрей Чибис.

Глава Мурманской области провел прямой эфир с жителями региона в социальных сетях. Местные жители интересуются, когда появится возможность сделать прививку «КовиВаком» или «Спутником Лайт».

«Они появляются постепенно. «Спутник Лайт» у нас пока не появился. Как только выйдет на промышленное производство, нам его довезут», отметил Андрей Чибис.

Пока прививки от коронавируса доступны совершеннолетним гражданам. В России подтверждены случаи заболевания среди детей. Сейчас исследования вакцин для маленьких россиян проходят поэтапно. До конца года уже могут начать иммунизацию, считает профессор Сусанна Харит.

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вакцина коронавирус спутник лайт
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