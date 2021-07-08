Мурманский аэропорт обзаведется новым терминалом в 2023 году

Мурманск, 8 июля. Новый современный терминал появится в аэропорту Мурманска в 2023 году. Губернатор региона Андрей Чибис подписал соглашение с «Новапорт холдинг».

Популярность Мурманской области растет среди туристов, поэтому требуется развитие аэропорта. Здание нового терминала будет включать комфортный зал ожидания и телетрапы, отметил Чибис в Instagram.

«Учитывая стремительно растущую популярность нашего региона у туристов, максимальную пропускную способность увеличим до 600 человек в час. И к 2030 году планируем выйти на 2,4 млн пассажиров в год», — добавил губернатор.

Одним из популярных направлений среди туристов является Крым. Аэропорт Симферополя в июне побил рекорд, обслужив 268 рейсов. За один день суточный пассажиропоток превысил отметку в 40 тысяч человек.