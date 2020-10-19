Один из уцелевших при кораблекрушении в Баренцевом море выписан из больницы

Мурманск, 19 октября. Один из пострадавших при кораблекрушении в Баренцевом море сегодня был выписан из медучреждения. При госпитализации у него были диагностированы травмы ноги. Об этом ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник.

Спасенный пассажир судна «Юбилейный» провел в больнице менее суток. По словам врачей, 40-летнему мужчине повезло, потому что он отделался небольшой травмой ноги. Медики оказали ему необходимую помощь, провели комплексное обследование и отпустили домой.

Напомним, что 17 октября маломерное судно потерпело аварию. Оно село на мель у береговой линии полуострова Рыбачий, после чего затонуло. К месту ЧП оперативно прибыл сторожевой катер погранслужбы ФСБ, который вытащил из воды семь человек. Позже выяснилось, что участники трагедии возвращались с частной рыбалки.

До сегодняшнего дня неизвестной оставалась судьба троих пассажиров катера, однако днем 19 октября в СК РФ подтвердил, что один из пропавших обнаружен мертвым. Поиски еще двоих продолжаются.