СК РФ подтвердил гибель одного из пропавших при кораблекрушении в Мурманске

Мурманск, 19 октября. Представители Следственного комитета РФ в комментарии ФАН подтвердили информацию о том, что найденное на месте кораблекрушения в Мурманске тело принадлежит одному из рыбаков, плывших на катере «Юбилейный». Об этом сообщил руководитель местного следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУТ СК РФ Артем Кытин.

Ранее сообщалось, что после сообщения об обнаружении на месте ЧП тела, которое может принадлежать одному из пропавших в Баренцевом море мужчин, к месту трагедии выехали следователи.

В настоящее время они продолжают оперативную работу, устанавливаются подробные обстоятельства и причины случившегося. В акватории губы Вайда в Мурманске ищут еще двоих пострадавших.

Напомним, что 17 октября маломерное судно потерпело аварию. Оно село на мель у береговой линии полуострова Рыбачий, после чего затонуло. К месту ЧП оперативно прибыл сторожевой катер погранслужбы ФСБ, который вытащил из воды семь человек. Позже выяснилось, что участники трагедии возвращались с частной рыбалки.