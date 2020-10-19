Затонувшее в Баренцевом море судно возвращалось с частной рыбалки

Мурманск, 19 октября. Люди, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Баренцевом море судна, возвращались с рыбалки. Об этом ФАН сообщил собственный источник.

По имеющимся данным, 10 человек отправились на маломерном судне «Юбилейный» на рыбалку. Инициатором похода был владелец катера, плавание носило частный характер. Все участники трагедии были знакомы между собой.

Напомним, что 17 октября судно потерпело крушение. Оно село на мель у береговой линии полуострова Рыбачий, после чего затонуло. К месту ЧП оперативно прибыл сторожевой катер погранслужбы ФСБ, который вытащил из воды семь человек, и два рыболовецких судна.

Всех уцелевших доставили в населенный пункт Лиинахамари для оказания медпомощи. Была организована поисково-спасательная операция, судьба еще двоих пострадавших остается неизвестной.

Ранее ФАН сообщал, что 19 октября спасатели обнаружили безжизненное тело мужчины на западном берегу губы Вайда. Останки, предположительно, принадлежат пропавшему с затонувшего судна человеку.