Сотрудники СК РФ выехали к месту кораблекрушения в Мурманске

Мурманск, 19 октября. Представители Следственного комитета РФ выехали к месту крушения маломерного суда «Юбилейный», где сегодня было обнаружено безжизненное тело мужчины. Об этом ФАН сообщил собственный источник.

Останки, предположительно, принадлежащие пропавшему с корабля во время ЧП человеку были найдены на западном берегу губы Вайда. К месту происшествия прибыли следователи. Стоит отметить, что на сегодняшний момент неизвестной остается судьба еще двух человек, пострадавших при кораблекрушении.

Напомним, что 17 октября маломерное судно потерпело аварию. Оно село на мель у береговой линии полуострова Рыбачий, после чего затонуло. К месту ЧП оперативно прибыл сторожевой катер погранслужбы ФСБ, который вытащил из воды семь человек, и два рыболовецких судна.

Ранее ФАН сообщал, что капитан, которого считают виновным в крушении судна, пройдет освидетельствование на наркотики.