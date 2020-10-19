Капитана затонувшего в Баренцевом море корабля проверят на наркотики

Мурманск, 19 октября. Капитан, которого считают виновным в крушении судна в Баренцевом море, пройдет освидетельствование на наркотики. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

Командир судна «Юбилейный» был направлен на полноценное комплексное освидетельствование в местную больницу, там у Игоря Ефимова взяли анализы на алкоголь, наркотики и психотропные вещества.

По данным источника ФАН, первоначальные результаты оказались отрицательными. Однако более точное заключение экспертов будет предоставлено следственным органам позже.

Напомним, что 17 октября маломерное судно потерпело аварию. Оно село на мель у береговой линии полуострова Рыбачий, после чего затонуло. К месту ЧП оперативно прибыл сторожевой катер погранслужбы ФСБ, который вытащил из воды семь человек, и два рыболовецких судна.

Выживших доставили в населенный пункт Лиинахамари для оказания медпомощи. Была организована поисково-спасательная операция.

Ранее ФАН сообщал, что 19 октября спасатели обнаружили безжизненное тело мужчины на западном берегу губы Вайда. Останки, предположительно, принадлежат пропавшему с затонувшего судна человеку.