Спасатели нашли тело на берегу губы Вайда после кораблекрушения в Мурманске

Мурманск, 19 октября. Спасатели обнаружили безжизненное тело мужчины на западном берегу губы Вайда в Мурманске. Останки человека, предположительно, принадлежат пропавшему с потерпевшего крушение судна «Юбилейный». Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, что 17 октября маломерное судно потерпело аварию. Оно село на мель у береговой линии полуострова Рыбачий в Баренцевом море, после чего затонуло. Известно, что сразу после инцидента к месту ЧП прибыл сторожевой катер погранслужбы ФСБ по западному арктическому району, который вытащил из воды семь человек, и два рыболовецких судна.

Выживших доставили в населенный пункт Лиинахамари для оказания медпомощи. Была организована поисково-спасательная операция. Следствие называет капитана судна главным подозреваемым по делу.