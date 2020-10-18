Стали известны новые детали крушения судна в Баренцевом море

Мурманск, 18 октября. Раскрыты новые детали столкновения судна с берегом в Баренцевом море, сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сейчас следствие называет капитана судна главным подозреваемым по делу. По версии правоохранителей, именно по его вине произошло столкновение с грунтом, из-за чего судно перевернулось.

Известно, что сразу после инцидента к месту выдвинулись сторожевой катер погранслужбы ФСБ по западному арктическому району, который вытащил из воды семь человек, и два рыболовецких судна. Сейчас там развернут оперативный штаб.

Выживших доставили в населенный пункт Лиинахамари для оказания медицинской помощи. Тела троих оставшихся пассажиров до сих пор ищут. К операции была привлечена группа водолазов.

Инцидент произошел 17 октября в 17.30 (по местному времени). Судно «Юбилейный», на борту которого находилось 10 человек, вынесло на скалы в районе полуострова Рыбачий, после чего оно перевернулось и затонуло.