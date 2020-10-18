Судно с пассажирами на борту перевернулось и затонуло в Баренцевом море

Москва, 18 октября. Правоохранители назначили проведение проверки после столкновения маломерного судна со скалистым грунтом береговой линии в Баренцевом море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы транспортной прокуратуры Мурманска.

Инцидент произошел 17 октября в 17.30 (по местному времени). Судно «Юбилейный», на борту которого находилось 10 человек, вынесло на скалы в районе полуострова Рыбачий, после чего оно перевернулось и затонуло. Семь человек спаслись, поиски еще трех продолжаются.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Отмечается, что ход расследования уголовного дела и результаты проверки находятся на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.