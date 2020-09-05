Мурманск, 5 сентября. Рейсовый автобус сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Мурманске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 5 сентября на регулируемом пешеходном переходе. В результате наезда пострадавшие дети были госпитализированы с травмами в одно из медучреждений города.

«На перекрестке улицы Папанина — улицы Челюскинцев водитель автобуса (маршрута 107) допустил наезд на двух девочек — 2004 и 2005 года рождения — на регулируемом пешеходном переходе», — уточнили правоохранители.

По факту случившегося была организована проверка, прокуратура выясняет подробные обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе «Новый – Де-Фриз» в Приморском крае перевернулся большегруз, в результате чего полосы движения оказались заблокированными для других транспортных средств. По предварительным данным, обошлось без жертв, передает deita.ru.