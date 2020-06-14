Дачники в Мурманской области застряли в 20-километровой пробке

Мурманск, 14 июня. Сотни автомобилей встали в огромной пробке на трассе «Кола» в Мурманской области, что подтверждается сервисом «Яндекс пробки».

Движение затруднено в связи ремонтными работами на участках трассы между Мурманском и Оленегорском. Две пробки образовались у поселков Лопарское и Пушной.

Автомобили стоят на протяжении 20 километров. Под Пушным сложно проехать в сторону Мурманска. Дачники возвращаются в город после отдыха на природе.

На этих выходных погода была теплой, многие провели время за городом.