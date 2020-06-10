Экс-чиновница под Мурманском отсудила компенсацию у семьи сбитого ею мальчика

Мурманск, 10 июня. Бывшая чиновница в Мурманской области отсудила у семьи сбитого ею мальчика более сотни тысяч рублей.

ДТП произошло в июле 2018 года в деревне Юркино. Автоледи Лилия Хорунженко находилась за рулем Volkswagen, когда произошло столкновение с велосипедистом.

Двенадцатилетний мальчик получил перелом челюсти, сотрясение мозга. На полное восстановление ребенка ушло два года. Но стоматологи не смогли вставить выбитые зубы, это можно сделать, когда пострадавшему исполнится 25 лет.

При аварии иномарка Хорунженко получила царапины, было сломано зеркало. Но экс-чиновница не захотела делать ремонт за свой счет, пишет «Царьград».

Она подала в суд на получение компенсации от родителей подростка. В итоге суд встал на стороны истца, обязав родителей мальчика выплатить 120 тысяч рублей.