РЖД запретила отправку грузов в сторону Мурманского узла после обрушения моста

Москва, 1 июня. ОАО «Российские железные дороги» ввело временный запрет на отправку грузов в направлении Мурманского узла после обрушения железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола.

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, мост был однопутным, поэтому других вариантов проезда по железной дороге в сторону Мурманска нет, пишет ТАСС.

«Да, вагоны стоят. Мурманск закрыт. Куча «брошенных» поездов», — сообщил «Интерфаксу» источник в одной из компаний, работающих в Мурманске.

Опора моста была деформирована в ходе сильного паводка. Об этом стало известно еще 30 мая. Участок закрыли для ремонтных работ. В связи с этим пассажиров к поездам дальнего следования сейчас доставляют с железнодорожного вокзала в Мурманске на станцию Выходной с помощью общественного транспорта. В обратном направлении пассажиров также везут на автобусах.

Сегодня днем часть моста обрушилась. По предварительной информации, пострадавших нет.